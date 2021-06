Moto3: in Germania Acosta fa poker ed è sempre più leader

Quarta vittoria stagionale e in carriera e leadership di categoria sempre più solida per Pedro Acosta. Il fenomenale 17enne spagnolo del team Red Bull KTM Ajo si è imposto in volata nel Gran Premio di Germania classe Moto3 sul circuito del Sachsenring battendo il giapponese Kaito Toba, anch’egli su KTM ma del team CIP Green Power.

Terzo il romano della Honda Leopard Racing Dennis Foggia, che ha beneficiato della retrocessione di una posizione dell’altro spagnolo Jeremy Alcoba, che con la sua Honda Gresini ha oltrepassato i limiti del tracciato nelle convulse fasi finali della corsa.

Quinto e sesto altri due italiani, nello specifico due romagnoli: Andrea Migno della Honda Rivacold Snipers e Niccolò Antonelli della KTM Avintia Esponsorama. Settimo lo spagnolo della GasGas Aspar Sergio Garcia, anche lui penalizzato nel finale, che è ancora secondo nella graduatoria iridata ma a ben 55 punti da Acosta.

