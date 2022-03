Moto3, in Indonesia colpo doppio di Foggia: vittoria e primato

20-03-2022 07:19

Da Andrea Migno a Dennis Foggia. L’inizio di stagione per la classe Moto3 è una sinfonia italiana, così dopo l’acuto del romagnolo in Qatar il romano vicecampione in carica ha piazzato il colpo doppio in Indonesia: vittoria e primato in classifica grazie al 7° posto ottenuto a Losail.

Delusione cocente però per lo stesso Migno, che ha accarezzato il sogno di fare doppietta o quantomeno di lottare per il podio, prima di cadere all’ultimo giro per un contatto con il giapponese Sasaki. Sul podio anche gli spagnoli Izan Guevara e CarlosTatay. Decimo posto per Elia Bartolini.

Caduto in qualifica e costretto a partire dalla seconda fila Foggia è stato autore di una partenza bruciante portandosi subito in testa e dominando la gara riuscendo ad accumulare subito un notevole vantaggio. Risucchiato a centro gruppo, invece, Migno ha dovuto lottare con Guevara e Garcia, ma soprattutto con Masia e Oncu prima del contatto con Sasaki che l’ha steso.

In classifica generale Foggia guida con 34 punti davanti ai 33 di Garcia e ai 28 di Guevara. Quarto Migno con 25.

OMNISPORT