Moto3, la diretta del GP d'Italia sul circuito del Mugello. LIVE

Grazie a questa vittoria, Sergio Garcia sale a quota 137 punti in classifica generale portandosi a +28 punti sul compagno di squadra Izan Guevara. Foggia, out nel corso dell'undicesimo giro, rimane a quota 95 punti.11:49

Grande doppietta del team GAVIOTA GASGAS Aspar. Izan Guevara, sempre nelle prime posizioni per tutto il GP, vince la gara davanti al compagno di squadra e leader del mondiale Sergio Garcia. Out Dennis Foggia che perde punti importantissimi in chiave classifica generale.11:45

GIRO 11: Scivolata per Foggia. Il pilota italiano perde il controllo della moto fuori dalla curva Savelli. Out anche Oncu.11:24

GIRO 9: Foggia rimane saldamente in testa. Il pilota italiano è inseguito da Garcia, abile nel sorpassare Guevara e Oncu. Ottima terza posizione per R.Rossi.11:20

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!10:57

Tutto pronto per l’ottava gara di Moto3 del Mondiale 2022, siamo in Italia nell’autodromo internazionale del Mugello con Deniz Oncu in sella alla KTM del team Red Bull Tech3 in pole position.10:41