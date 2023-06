Moto3, la diretta del GP d'Olanda sul circuito di Assen. LIVE

Cronaca in diretta

Al termine della Q2 pole position per Munoz (prima in carriera) che scatterà davanti a tutti in una prima fila completata da Kelso e Rossi. Sasaki, Oncu e Nepa invece occupano la seconda fila in griglia.

La Moto3 torna a scaldare i motori e lo fa col GP d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio d’Olanda si corre sullo storico circuito di Assen. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (125 pt.) Jaume Masia (84 pt.) Ivan Ortola (81 pt.) Ayumu Sasaki (79 pt.) Deniz Oncu (78 pt.)

Prima pole in Moto3 per David Munoz. Lo spagnolo della KTM partirà davanti a tutti ad Assen, in prima fila con lui l’australiano della Honda Joel Kelso e terzo il nostro Riccardo Rossi con la Honda del team di Paolo Simoncelli. In seconda fila Ayumu Sasaki quarto e Deniz Oncu quinto, quindi un buon Stefano Nepa. Decimo tempo per Romano Fenati, dodicesimo per Andrea Migno. Malissimo il leader del Mondiale, Daniel Holgado, addirittura ultimo. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: