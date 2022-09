Moto3, la diretta del GP di Aragon sull'omonimo circuito. LIVE

Dalle Moto 3 é tutto, appuntamento alle 12.20 per le Moto2!11:53

Grazie a questo risultato, Izan Guevara sale a quota 229 punti in classifica generale portando il vantaggio rispettivamente a 32 lunghezze su Sergio Garcia a 58 su Foggia.11:51

Guevara corona un weekend da sogno ottenendo dopo la pole position anche la vittoria del GP d'Aragon. Lo spagnolo non ha corso rischi aumentando negli ultimi giri il vantaggio su Sasaki e Holgado, rimasti con il leader della classifica generale per quasi tutta la gara. Ottimo risultato per lo spagnolo del team Aspar che conquista la quarta vittoria nel Mondiale e distanzia ulteriormente Garcia e Foggia nella classifica iridata.11:46

GIRO 19: Guevara, grazie ad uno splendido ultimo giro, vince in solitaria il GP davanti a Sasaki e Holgado. Dietro, Oncu regola il gruppo finendo quarto davanti a Fernandez e Ortola. Tredicesimo e quattordicesimo posto per Garcia e Foggia, primi inseguitori in classifica generale del vincitore del GP e leader del Mondiale.11:40

GIRO 18: Guevara prova lo strappo su Sasaki e si porta a quattro decimi di vantaggio sul giapponese. Holgado appare in difficoltà e staccato dai due.11:38

GIRO 17: Sasaki e Holgado continuano a tallonare Guevara. Dietro, Foggia, sfruttando la penalizzazione di Moreira con il Long Lap Penalty, è risalito in quattordicesima posizione.11:35

GIRO 16: Nelle retrovie, Moreira, costretto al Long Lap Penalty dopo aver superato il limite della pista. Davanti, tutto invariato.11:33

GIRO 15: A cinque giri dal termine, Guevara, Sasaki e Holgado hanno nove secondi di vantaggio sul gruppo di sei piloti formato da Oncu, Ortola, Suzuki, McPhee, Masia e Munoz. Quest'ultimo costretto a scontare nei i prossimi giri il Long Lap penalty per la manovra errata del giro precedente ai danni di Fernandez.11:32

GIRO 14: Dietro ai tre piloti di testa, Fernandez, nel tentativo di prendersi la quinta posizione occupata da Munoz, è finito lungo alla curva 5 scivolando in quattordicesima posizione davanti a Foggia.11:29

GIRO 13: Sasaki continua a rimanere incollato agli scarichi di Guevara. Il giapponese sembra studiare la situazione in attesa di poter sopravanzare lo spagnolo.11:27

GIRO 12: Dietro ai tre piloti che guidano la gara, il gruppo si è ricompattato capitanato da Oncu e Munoz.11:26

GIRO 11: Guevara, Sasaki e Holgado proseguono la loro marcia incontrastati. I tre piloti di testa hanno cinque secondi e sette decimi di vantaggio su Oncu e Munoz. Dietro, Foggia non riesce a risalire dalla quindicesima posizione.11:23

GIRO 10: Errore di Garcia che scivola in decima posizione dopo un tentativo errato di sorpasso ai danni di Ortola. Munoz, Fernandez, Masia e Moreira ne approfittano e passano entrambi i piloti.11:21

GIRO 9: Le posizioni di testa rimangono congelate mentre dietro, Garcia si è portato a tre decimi da Oncu, Suzuki e Ortola.11:19

GIRO 8: Dietro ai tre piloti di testa, Oncu, Suzuki e Ortola si danno battaglia per la quarta posizione mentre Garcia sta provando a ridurre il gap proprio da questo gruppo.11:17

GIRO 7: Holgado continua ad avvicinarsi minacciosamente a Sasaki mentre Guevara rimane saldamente al comando. Il vantaggio dei piloti di testa è salito a quattro secondi.11:15

GIRO 6: I tre piloti di testa hanno tre secondi di vantaggio su McPhee, Oncu e Suzuki. Intanto Garcia sta provando a risalire dalle retrovie: lo spagnolo, compagno di squadra di Guevara, è ottavo.11:13

GIRO 5: Guevara non riesce a staccare Sasaki e Holgado. I due piloti rimangono a due decimi dallo spagnolo.11:11

GIRO 4: Sasaki e Holgado hanno un secondo e nove di vantaggio sul gruppo di inseguitori capitanati da McPhee. Dietro, Artigas ha sopravanzato Foggia prendendosi la dodicesima posizione.11:10

GIRO 3: Guevara mantiene i tre decimi di vantaggio su Sasaki e Holgado. I primi tre stanno facendo il vuoto.11:08

GIRO 2: Guevara ha già guadagnato tre decimi su Sasaki e Holgado che a sua volta hanno otto decimi sul primo inseguitore Suzuki. Foggia ora è dodicesimo alle spalle di Masia e Fernandez.11:06

GIRO 1: Guevara scatta in testa inseguito da Sasaki e Holgado. Dietro, Foggia ha perso una posizione ai danni di McPhee: il pilota italiano è settimo.11:04

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!10:58

Ricordiamo dunque la griglia di partenza con i primi sei piloti: Guevara, Sasaki, Holgado, Suzuki, McPhee, Foggia.10:31