Moto3, la diretta del GP di Thailandia sul Circuito di Buriram. Live

Pole position per Foggia, prima fila chiusa da Masia e Sasaki: quarto un sorprendente Nepa.06:59

Tutto pronto per questa domenica di Motomondiale, Gran Premio della Thailandia: inizio con le Moto3, partenza alle 7.00 di questa mattina.06:54

PRE GARA

La Moto3 torna in pista e lo fa col GP di Thailandia, quartultimo appuntamento del Mondiale motociclistico 2022. La classifica piloti è attualmente questa:

Izan Guevara (254 pt.) Sergio Garcia (209 pt.) Dennis Foggia (191 pt.) Ayumu Sasaki (174 pt.) Jaume Masia (155 pt.)

Gran pole di Dennis Foggia nel GP di Thailandia della Moto3. Il romano della Honda Leopard precede in prima fila Jaume Masia (Ktm Ajo) e il giapponese del Max Racing Team, Ayumu Sasaki. Buona qualifica anche per altri due italiani: Stefano Nepa è infatti quarto a 0.454 ad aprire la seconda fila e Riccardo Rossi settimo a 0.770.

Chiamati alla rimonta i duellanti per il titolo: il leader del Mondiale Izan Guevara è 11° con la GasGas Aspar, peggio il suo compagno Sergio Garcia che scatterà soltanto 20°. Il Gran Premio della Thailandia si corre sul circuito Internazionale Chang, vicino a Buriram. Sono previsti 22 giri. Partenza fissata per le 7.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

Fila: Dennis Foggia 1’42.077; Jaume Masia 1’42.369; Ayumu Sasaki 1’42.486 Fila: Stefano Nepa 1’42.531; Diogo Moreira 1’42.716; Daniel Holgado 1’42.740 Fila: Riccardo Rossi 1’42.847; John McPhee 1’42.906; Ryusei Yamanaka 1’42.986 Fila: David Munoz 1’43.031; Izan Guevara 1’43.047; Joel Kelso 1’43.129 Fila: Taiyo Furusato 1’43.167; Andrea Migno 1’43.221; Lorenzo Fellon 1’43.387 Fila: Deniz Öncu 1’43.407; Kaito Toba 1’43.824; Tatsuki Suzuki 1’44.167

Fonte: ANSA