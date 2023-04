Moto3, la diretta del GP di Spagna sul circuito di Jerez. LIVE

La Moto3 torna in pista e lo fa nel GP di Spagna, quarto appuntamento della stagione 2023. Il Gran Premio di Spagna si corre sul circuito di Jerez. La classifica piloti è attualmente questa:

Deniz Oncu del team Ajo KTM partirà dalla pole position nel GP di Spagna della Moto3; in prima fila con lui Ivan Ortolà e David Munoz, vittima di una rovinosa caduta all’ultima curva dell’ultimo tentativo brutta distorsione alla caviglia sinistra, venendo portato via in barella. Seconda fila per un ritrovato Romano Fenati, sulla pista che lo ha rivelato al mondo una decina di anni fa, davanti a Jaume Masia e Ryusei Yamanaka.

Il leader del Mondiale, Daniel Holgado, è solo settimo. Gli altri italiani: Andrea Migno 15° e Matteo Bertelle, caduto anche lui rovinosamente nell’ultimo giro, 17°. Sono previsti 22 giri. Partenza in programma alle 12.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: