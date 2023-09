Moto3, la diretta del GP di Barcellona sul circuito di Montmelò. LIVE

Cronaca in diretta

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa sfida di Moto 3!

La Moto3 torna in pista e lo fa con il GP di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale 2023. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (161 pt.) Ayumu Sasaki (135 pt.) Deniz Oncu (124 pt.) Ivan Ortola (118 pt.) Jaume Masia (109 pt.)

La pole position in Moto3 porta la firma di Ivan Ortolà. Lo spagnolo della Ktm del team Angeluss alla prima pole della carriera precede in prima fila Deniz Oncu e Joel Kelso. In seconda fila ci saranno Jaume Masia, Matteo Bertelle 5° e primo degli italiani, e Tatsuki Suzuki (+0.538). Completano la top-10: José Antonio Rueda; Stefano Nepa, Kaito Toba e Riccardo Rossi.

Per il leader del Mondiale, Daniel Holgado, 11° posto sullo schieramento dopo aver colto il miglior tempo in Q1. Così gli altri italiani: 15. Romano Fenati e 17. Filippo Farioli. Il Gran Premio di Catalunya si svolge sul Circuito di Barcellona al Montmelò. Sono previsti 21 giri. Partenza in programma alle 11.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: