Moto3, Sasaki in pole in Australia: male Foggia

15-10-2022 08:34

Seconda pole position della stagione per Ayumu Sasaki.

Il pilota giapponese del Max Racing Team partirà davanti a tutti nel GP d’Australia sul circuito di Phillip Island, 18° e terzultimo appuntamento del Mondiale 2022 Moto3. Con il tempo di 1:35.854 Sasaki ha preceduto la GasGas di Sergio Garcia, terzo nella classifica del Mondiale, staccato di appena 0.187 secondi. Distanziata invece la KTM di Ivan Ortolà, che completa la prima fila, ma dopo aver ottenuto un tempo superiore di quasi un secondo (7 decimi) rispetto a quello del giapponese, che era già partito in pole ad Assen.

Il miglior italiano sarà Stefano Nepa (KTM-MTA), sesto, davanti al leader del Mondiale Izan Guevara (GasGas Aspar) è infatti solo settimo, aprendo una terza fila completata da Deniz Oncu (KTM Tech 3) e Jaume Masia (KTM Red Bull Ajo). Addirittura 12° tempo e quarta fila per Dennis Foggia (Honda Leopard), preceduto anchw da Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e David Munoz (KTM BOE).

Per Foggia, vincitore in Thailandia, si preannuncia un GP difficile in quella che sembra essere l’ultima chance per riavvicinarsi a Guevara, leader con 49 punti di vantaggio sul pilota romano.