MotoGP 2019, calendario gran premi: dove vedere in tv e streaming

La nuova stagione della MotoGp inizia il 10 marzo in Qatar sul circuito di Losail e si chiude a Valencia il 17 novembre. Ai nastri di partenza ci sono tutti i centauri più amati: da Valentino Rossi a Marc Marquez, da Jorge Lorenzo a Maverick Vinales. Nutrita la rappresentanza italiana: Andrea Dovizioso sulla Ducati, ma anche Morbidelli, Bagnaia, Petrucci e Iannone.

Dove vedere i gran premi di MotoGp 2019 in tv e streaming

Anche quest’anno è Sky ad avere l’esclusiva per la trasmissione in diretta dei gran premi. Tutte le tappe del Motomondiale quindi oltre a MotoGp anche Moto2 e Moto3, sono trasmesse a pagamento dalla tv satellitare che su SkyGO provvederà anche alla trasmissione in streaming. Ci sono però ben 6 gran premi trasmessi in chiaro da TV8: Mugello, Montmelò, Assen, Misano, Aragon e la tappa finale di Valencia. Ecco di seguito il programma completo:

VIRGILIO SPORT | 06-03-2019 17:21