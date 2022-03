MotoGp 2022: calendario di tutte le gare. Date, orari e dove vedere

04-03-2022 18:13

La MotoGP ricomincia domenica 6 marzo 2022 dal circuito di Losail, dove si disputa in Gp del Qatar. Il mondiale quest’anno dovrebbe avere un andamento meno imprevedibile degli ultimi due anni, almeno a livello di calendario. In tutto sono previste 21 gare. Ci sono in programma i grandi classici come Assen, Sachesenring, Aragon, Phillip Island, Silverstone e LeMans e le due tappe italiane del Mugello e Misano. Novità il gp di Indonesia e quello del Kimiring in Finlandia. La carovana tocca 4 continenti, non ci sono tappe in Africa. Da aprile a settembre tutti i gran premi saranno disputati in Europa.

MotoGP le date fondamentali

Data di inizio: 6 marzo 2022 (Gp Qatar)

Data di fine: 6 novembre 2022 (Gp Comunità Valenciana)

Data Gp del Mugello: 29 maggio 2022

Data Gp di Misano: 4 settembre 2022

MotoGP 2022, il calendario completo: date, orari di tutte le gare

Per adesso si conoscono tutte le date degli eventi, ma non sono stati ancora dettagliati tutti gli orari.

FP = Prove libere; QUAL = Qualifiche.

Gp Qatar – Losail

Data Ora FP1 04.03.2022 13:40 FP2 04.03.2022 18:00 FP3 05.03.2022 13:15 FP4 05.03.2022 17:20 QUAL 05.03.2022 18:00 WARMUP 06.03.2022 13:40 GARA 06.03.2022 18:00 Gp Indonesia – Mandalika

Data Ora FP1 18.03.2022 10:50 FP2 18.03.2022 9:05 FP3 19.03.2022 4:50 FP4 19.03.2022 8:25 QUAL 19.03.2022 9:05 WARMUP 20.03.2022 4:40 GARA 20.03.2022 9:00 Gp Argentina- Termas de Rio Hondo

Data Ora FP1 01.04.2022 15:50 FP2 01.04.2022 20:05 FP3 02.04.2022 15:50 FP4 02.04.2022 19:25 QUAL 02.04.2022 20:05 WARMUP 03.04.2022 15:40 GARA 03.04.2022 20:00 Gp delle Americhe – Austin

Data Ora FP1 08.04.2022 16:55 FP2 08.04.2022 21:10 FP3 09.04.2022 16:55 FP4 09.04.2022 20:30 QUAL 09.04.2022 21:10 WARMUP 10.04.2022 16:40 GARA 10.04.2022 21:00 Gp Portogallo – Portimao

Data Ora FP1 22.04.2022 10:55 FP2 22.04.2022 15:10 FP3 23.04.2022 10:55 FP4 23.04.2022 14:30 QUAL 23.04.2022 15:10 WARMUP 24.04.2022 10:40 GARA 24.04.2022 15:00 Gp Spagna – Jerez

Data Ora FP1 29.04.2022 09:55 FP2 29.04.2022 14:10 FP3 30.04.2022 09:55 FP4 30.04.2022 13:30 QUAL 30.04.2022 14:10 WARMUP 01.05.2022 09:40 GARA 01.05.2022 14:00 Gp Francia – Le Mans

Data Ora FP1 13.05.2022 9:55 FP2 13.05.2022 14:10 FP3 14.05.2022 9:55 FP4 14.05.2022 13:30 QUAL 14.05.2022 14:10 WARMUP 15.05.2022 9:40 GARA 15.05.2022 14:00 Gp Italia – Mugello

Data Ora FP1 27.05.2022 9:55 FP2 27.05.2022 14:10 FP3 28.05.2022 9:55 FP4 28.05.2022 13:30 QUAL 28.05.2022 14:10 WARMUP 29.05.2022 9:40 GARA 29.05.2022 14:00 Gp Catalogna – Montmelò

Gara: 5 giugno 2022 Gp Germania – Sachsenring

Gara: 19 giugno 2022 Gp Olanda – Assen

Gara: 26 giugno 2022 Gp Finlandia – Kimyring

Gara: 10 luglio 2022 Gp Gran Bretagna – Silverstone

Gara: 7 agosto 2022 Gp Austria – Spielberg

Gara: 21 agosto 2022 Gp San Marino e riviera di Rimini – Misano

Gara: 4 settembre 2022 Gp Aragona – Aragon

Gara: 18 settembre 2022 Gp Giappone – Motegi

Gara: 25 settembre 2022 Gp Thailandia – Buriram

Gara: 2 ottobre Gp Australia – Phillip Island

Gara: 16 ottobre 2022 Gp Malaysia – Sepang

Gara: 23 ottobre 2022 Gp Comunità Valenciana – Valencia

Data Ora FP1 04.11.2022 FP2 04.11.2022 FP3 05.11.2022 FP4 05.11.2022 QUAL 05.11.2022 WARMUP 06.11.2022 GARA 06.11.2022

Dove vedere in tv e streaming tutti i gp anche in chiaro

Trasmissione in pay tv

Tutte le gare della MotoGP sono trasmessi in diretta da Sky tv e per lo streaming bisogna ricorrere a SkyGO o Now. Quindi occorre sottoscrivere un abbonamento.

Trasmissione in chiaro

Tv8 trasmette alcune gare del Motomondiale in diretta, mentre di regola trasmette in differita tutte le gare, di solito 5 ore dopo l’evento.

Chi trasmette il gp in diretta tv? Palinsesto completo

Data gara Evento Chi trasmette in diretta 06 mar Gp Qatar SKY 20 mar Gp Indonesia SKY 03 apr Gp Argentina SKY 10 apr Gp Americhe SKY 24 apr Gp Portogallo SKY 1 mag Gp Spagna SKY 15 mag Gp Francia SKY 29 mag Gp Italia SKY + TV8 05 giu Gp Catalogna SKY 19 giu Gp Germania SKY 26 giu Gp Olanda SKY 10 lug Gp Finlandia SKY 07 ago Gp Gran Bretagna SKY 21 ago Gp Austria SKY 04 sett Gp San Marino SKY + TV8 18 sett Gp Aragona SKY 25 sett Gp Giappone SKY 02 ott Gp Thailandia SKY 16 ott Gp Australia SKY 23 ott Gp Malesia SKY 6 nov Gp Valencia SKY + TV8

Per avere tutti i dettagli di tutti gli orari di programmazioni degli eventi consultate la nostra Guida Tv Sport

Il calendario delle gare in programma

FAQ Quando inizia la MotoGp 2022? Il 6 marzo 2022 con il Gp del Qatar Quando finisce la MotoGP 2022? Il 6 novembre 2022 con il Gp di Valencia Dove si vedono le gare della MotoGP 2022? Tutte in diretta su Sky, alcuni su Tv8 Quali gp della MotoGP 2022 sono trasmessi in chiaro? TV9 trasmette in chiaro i gp del Mugello, di Misano e di Valencia Quanti sono i gp del calendario della MotoGP2022? Sono 21 Quali Gp della MotoGP 2022 si corrono in Italia? Il gp del Mugello il 29 maggio e il gp di Misano (Gp di S.Marino) il 4 settembre

