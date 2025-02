MotoGp, a Bangkok la presentazione-show: tutti contro Ducati

Nuova stagione mondiale al via da Buriram dal 28 febbraio al 2 marzo

Scatta dalla Thailandia il Mondiale MotoGp 2025 con Bangkok trasformata in capitale della regina delle due ruote. La citta’ ha ospitato la presentazione-show di piloti e team, per la prima volta tutti insieme. La stagione al via da Buriram, nell’est del Paese asiatico, dal 28 febbraio al 2 marzo. Ad aprire la giornata, una foto di gruppo davanti al tempio di marmo con la Ducati, gia’ protagonista delle ultime stagioni, che ha introdotto la coppia Bagnaia- Marquez.