MotoGP, Aleix Espargarò preoccupato: “Vivere senza Rossi sarà molto difficile”

Una stagione abbastanza positiva e un’altra, la prossima, con diverse incognite. È questo il sunto delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di oggi da Aleix Espargarò, 9° nell’ultima gara disputata a Valencia con l’Aprilia.

“Mi aspettavo un po’ di più dalla fine della stagione, abbiamo sofferto molto con le basse temperature, non abbiamo grip. Ma in generale penso che abbiamo avuto un campionato soddisfacente. La moto 2021 credo sia un ottimo punto di partenza per il futuro, sicuramente dobbiamo migliorare molte cose”.

A proposito di futuro, Espargarò il prossimo anno non incrocerà più le sue traiettorie con quelle di Valentino Rossi il cui ritiro, secondo lo spagnolo, potrebbe incidere molto sul seguito della classe regina.

“Mi piacerebbe pensare che Valentino abbia già lasciato un’inerzia e che potremo vivere senza di lui, anche se sarà molto difficile. Ora giriamo il mondo e l’80% delle persone tifa per lui. L’altro 20% lo dividiamo tra gli oltre 55 piloti rimasti. Quindi sarà difficile, ma abbiamo un buon gruppo di giovani piloti, lo stesso Fabio Quartararo è un pilota con molto seguito, gli piace lo spettacolo, è veloce, competitivo, amichevole…”.

Questo discorso potrebbe diventar ancor più d’attualità se Marc Marquez non dovesse riuscire a recuperare dall’infortunio che ha chiuso anticipatamente la sua stagione.

Non augureresti mai a nessuno ciò che gli è capitato. Abbiamo sempre detto che Marquez ha spinto molto, che non gli è mai successo niente, che i salvataggi sono stati brutali, quello che ha fatto, le cadute che ha avuto. Ora all’improvviso è come se gli avessero fatto pagare tutti quei salvataggi in due anni. Ciò che fa più male non sono le ferite, è l’anima, perché sicuramente sta passando un brutto momento. E gli auguro una pronta guarigione perché Marc è ancora molto giovane e ha molto da dare” ha concluso il nativo di Granollers.

