MotoGp, Alex Marquez: "Non mi posso lamentare"

Il pilota del team Ducati Gresini ha commentato il quinto posto in Portogallo

26-03-2023 18:15

Il pilota della Ducati Alex Marquez ha commentato il suo quinto posto nel Gran Premio del Portogallo: “Ci ho provato in tutti i modi a mantenere la quarta posizione, ma non ho chiuso a sufficienza alla 14 e Zarco ne ha approfittato. Come prima gara non mi posso lamentare, e senza dubbio andiamo in Argentina con tanta fiducia”.

“Ho dato il 100%, ho anche guardato con fiducia per un momento il podio… e non mi succedeva da un po’. Sappiamo su cosa lavorare per migliorare il finale di gara e a Termas saremo pronti”, ha dichiarato l’ex pilota della Honda.