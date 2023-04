Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa ad Austin

13-04-2023 22:01

Il pilota del team Ducati Gresini Alex Marquez ha parlato in conferenza stampa ad Austin: “L’assenza di mio fratello Marc è un peccato. Io non penso di poter vincere come ha fatto mio fratello qui tante volte, il mio obiettivo è arrivare tra il terzo e il quarto posto”.

Il pilota spagnolo si sta togliendo tante soddisfazioni dopo il periodo difficile in Honda: “Sono molto contento per il livello che stiamo raggiungendo, non siamo ancora al livello di altri piloti Ducati, però dobbiamo essere realisti e procedere passo dopo passo. Un inizio come questo è molto buono per me, visto il mio rendimento negli ultimi anni”.