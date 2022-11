MotoGP, Alex Rins: "Gara fantastica, si chiude un capitolo"

06-11-2022 15:22

Il centauro della Suzuki Alex Rins vince il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, dopo una gara dominata dall’inizio alla fine.

Ultima gara per Suzuki nel Motomondiale, e non esiste modo migliore per celebrare una grande casa di moto. Queste le parole di Rins:

“Una corsa perfetta fin dallo start, senza dubbio. Una prova stupenda durante la quale non ho concesso occasioni agli altri piloti. Non c’era modo migliore di finire così la stagione. Termina ora un capitolo fondamentale per questo sport e anche per me stesso. Ho imparato tantissimo in questi anni con questa scuderia e ne farò tesoro nel mio futuro. Ora si apre un nuovo capitolo e non vedo l’ora di iniziare”.