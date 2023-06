MotoGP, altro flop Quartararo: fuori dalla zona punti

Il francese della Yamaha: "Il potenziale del nostro pacchetto è questo, fatichiamo in accelerazione".

10-06-2023 19:12

Il momento opaco di Fabio Quartararo, campione del mondo nel 2021, si protrae al Mugello: la 15a piazza in qualifica si tramuta in 10a nella Sprint Race, piazzamento che non vale alcun punto iridato.

‘Sky Sport’ raccoglie le amare riflessioni del pilota Yamaha: “Ho fatto quello che ho potuto, mi sono toccato con Binder e ho perso posizioni; ho fatto il massimo con il pacchetto a disposizione, soffriamo molto in accelerazione, quando gli altri ci sorpassano facilmente non ho modo di rispondere. La moto quando la pista ha grip non fa lo step necessario: due anni fa con la M1 più giravo, più miglioravo, ora non ho margini”.