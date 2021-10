Motogp, Andrea Dovizioso: "Dovrò cercare di stare col gruppo"

23-10-2021 18:53

21° posto e penultima fila per Andrea Dovizioso in Petronas. Domani, in occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021, scatterà alle spalle di Brad Binder (KTM) e dello spagnolo Maverick Vinales (Aprilia).

Queste le sue parole a commentare la prestazione in qualifica:

“Finora è stato un fine settimana molto difficile per noi. Il meteo non ha aiutato e non mi sento bene sulla moto. Non sono stato veloce come avrei voluto nelle qualifiche. Le condizioni di oggi erano molto complesse, c’erano delle zone asciutte e delle altre bagnate. Questo non è il massimo per la Yamaha e non ho il feeling che mi permette di spingere forte. Il risultato non è buono. Sarà dura in gara, cercheremo di stare con il gruppo. Domani sarà complesso superare gli altri piloti, ma faremo del nostro meglio. Non ci sono lati positivi e non sarà bello partire così indietro. L’obiettivo è risolvere questo problema che abbiamo quando piove”.

