15-10-2022 10:58

Dopo le buone risposte avute nella giornata di venerdì durante le prime sessioni di libere, Fabio Quartararo ha visto la propria Yamaha perdere quota nel weekend di Phillip Island di fronte alla crescita delle Ducati, che hanno monopolizzato la griglia di partenza occupando sei delle prime 10 posizioni tra moto ufficiali e clienti.

Non il viatico migliore per il campione del mondo in carica, che in Australia partirà dalla quinta posizione, due posti dietro rispetto a Pecco Bagnaia, che vede vicino il tanto agognato sorpasso in vetta alla classifica iridata quando alla fine del campionato mancheranno solo due GP.

Il pilota nizzardo prova però a essere ottimista, pensando già, al termine delle qualifiche, a come provare a sopravanzare il rivale in gara: “Sono contento, era una qualifica difficile. Ci sono due o tre punti buoni per superare, Nelle Libere 4 la gomma dura ha funzionato abbastanza bene, potremmo anche andare più veloci, ma adesso non lo possiamo sapere. Il consumo sarà determinante, tutto dipenderà dalla durata delle gomme”.