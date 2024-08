MotoGP Austria libere: Martin primo, Bagnaia quarto. Morbidelli secondo è ufficiale in VR46, annuncio Salucci

Iniziato il week end del Mondiale MotoGP in Austria: Martin il più veloce nella prime libere davanti a Morbidelli che viene ufficializzato in VR46 da Alessio Salucci

Comincia nel segno di Jorge Martin e delle Ducati Pramac il Gran Premio d’ Austria undicesima tappa del Mondiale MotoGP che si corre sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo leader del Mondiale ha piazzato il tempone nel finale con gomme nuove superando il compagno di scuderia Franco Morbidelli che il prossimo anno correrà con il Team VR46 come annunciato in diretta dallo stesso team manager Alessio Salucci braccio destro di Valentino Rossi.

Tornando alle prima sessione di prove libere, terzo tempo per la wild card Ktm Pol Espargaro, “solo” quarto come sempre guardingo Francesco Bagnaia che qui deve recuperare tre punti da Martin in classifica mondiale. Tante le cadute al mattino, soprattutto Aleix Espargaro e Pedro Acosta ben due volte per terra, con la seconda caduta dello spagnolo della Ktm che ha causato una bandiera rossa.

Gp d’Austria, “prima” Pramac poi le Ktm e Bagnaia

Jorge Martin ha conquistato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Austria in 1:29.654, precedendo il compagno di squadra Franco Morbidelli e la wild card KTM Pol Espargaro. 4° Bagnaia, più indietro gli altri protagonisti attesi del Mondiale: 12° Bastianini reduce dal successo a Silverstone e 18° Marc Marquez, a cui sono stati cancellati due tempi per track limit. Brivido nel finale per Pedro Acosta, caduto ad altissima velocità nel rettilineo tra curva 3 e curva 4.

Gp d’Austria: doppia caduta per Aleix Espargaro e Acosta, poi bandiera rossa

Con la pista ancora sporca sono state come al solito tante le cadute di venerdì al primo shake dowen. Ad aprire le “danze” sulla ghiaia e ad esagerare è stato Aleix Espargaro che è andato giù per due volte al mattino. A fargli compagnia nel bis di scivoloni il connazionale Pedro Acosta. La seconda caduta dello spagnolo della Ktm ha causato anche una bandiera rossa a pochi minuti dalla fine delle prime prove. Per terra in ordine sparso anche Marco Bezzecchi e Brad Binder.

MotoGP: Morbidelli nel team VR46 dal 2025, ufficiale by Salucci

Continua a prendere forma la griglia di partenza del Mondiale MotoGP 2025. Manca solo l’ufficialità ma Franco Morbidelli il prossimo anno guiderà per la scuderia di Valentino Rossi gestita da Uccio Salucci, il Team Pertamina Enduro VR46.

Il più classico indizio social è stato lanciato dagli account del team di Rossi: un prodotto del merchandising in vendita del pilota italo-brasiliano è ben visibile in uno dei frame del Reel pubblicato in mattinata e condiviso dalla pagina ufficiale della MotoGP.

Le parole di Uccio Salucci: “Sono contento di accogliere Franco in VR46, lo conosco da quando era ragazzo, negli ultimi anni ha avuto diversi problemi, prima con Yamaha oppure infortuni, nella prestagione da cui si sta riprendendo come dimostrano gli ultimi risultati. Abbiamo sempre privilegiato i piloti nostrani, che provengono dalla Academy, non vediamo l’ora di iniziare a lavorare insieme”.