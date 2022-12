MotoGP, Bagnaia a sorpresa: "Per il prossimo anno temo Oliveira"

18-12-2022 12:22

Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo nell’ultimo gran premio del campionato, per la prima volta nella sua carriera in MotoGP. Tornando indietro coi giorni, il torinese ha svelato un retroscena sulla corsa di Valencia.

Queste le dichiarazioni di Pecco Bagnaia: “I primi due giri del GP di Valencia servivano a limitare le possibilità di vittoria per Quartararo. Purtroppo in quella lotta ho perso un’ala, altrimenti avrei combattuto ancora di più” ha ammesso il pilota Ducati.

L’ultimo gran premio non è stato però tutto rose e fiori per Bagnaia: “Personalmente ho faticato nel corso di tutta la gara, non riuscivo a capire cosa stesse accadendo. Speravo solo che finisse presto”. Dopo 27 giri però, il pilota Ducati ha potuto festeggiare.

Sul prossimo anno, Bagnaia invece stupisce tutti con questa dichiarazione: “I principali avversari saranno i soliti degli ultimi anni, quelli che hanno sempre fatto la differenza. Nomi non ne voglio fare, anzi no, uno lo faccio, ovvero Miguel Oliveira. Che per me può diventare un outsider pericoloso che si aggiunge a tutti gli altri. Dico Miguel perché secondo me lui è un pilota davvero fortissimo, e in più avrà a disposizione un’Aprilia che per quello che si è visto durante questa stagione, nel 2023 sarà davvero competitiva”, le parole di Francesco Bagnaia riportate da La Gazzetta dello Sport.