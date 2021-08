Motogp, Bagnaia: "Abbiamo la possibilità di lottare domani"

Pecco Bagnaia si classifica terzo oggi in griglia per il GP d’Austria che si correrà domani al Red ull Ring. Queste le considerazioni di Pecco, arrivato alla sesta prima fila della carriera in Motogp:

“Nei momenti di massima tensione siamo tutti più nervosi. Purtroppo, come la scorsa settimana, le soft che ho trovato oggi non erano il massimo rispetto a quelle di stamattina. La prima era veramente difficile. Dovunque provassi ad accelerare andavo fuori pista. Non riuscivo proprio a stare dentro. Il secondo tentativo mi è stato un po’ rovinato da quelli che stavano entrando in pista. Ce n’erano tre o quattro che stavano entrando ed erano un po’ in mezzo e ho dovuto mollare. Ci abbiamo provato. L’obiettivo principale era stare in prima fila e l’abbiamo centrato. Sono abbastanza contento per questo. Il passo gara nelle PL4 non era male. Ho fatto 25.0 con gomma usata, che era il ritmo che facevo la gara scorsa con gomma nuova. Sono contento, vediamo domani. Secondo me abbiamo tutto il potenziale per poter lottare”.

OMNISPORT | 14-08-2021 15:52