MotoGP, Bagnaia: "Felice della Ducati, voglio il secondo posto"

04-11-2021 19:45

In vista della prossima gara di MotoGP in Portogallo, Pecco Bagnaia è intervenuto in conferenza stampa: “Ci sono rimasto male a Misano più per aver perso la gara di casa che per aver perso il campionato, perché Quartararo si merita il titolo ed io sarei rimasto comunque con 36 punti di ritardo anche in caso di vittoria. Comunque il nostro obiettivo quest’anno non era il Mondiale ed io sono cresciuto molto insieme alla squadra. Ci abbiamo provato nella seconda parte della stagione, dovevo vincere per forza e sono caduto”.

Bagnaia ha ancora un obiettivo in stagione: “Nello scorso GP disputato qui sono riuscito a salire sul podio nonostante in gara partissi piuttosto indietro e questo weekend proveremo nuovamente a lottare per la vittoria. Dobbiamo cercare di portare a casa più punti possibili sia per confermare la seconda posizione in campionato, ma anche per provare ad assicurarci il titolo squadre e costruttori. Sono ottimista e fiducioso di poter fare bene qui in Portogallo”.

Per l’anno prossimo Bagnaia ha delle richieste: “Avrei bisogno di maggiore velocità in ingresso nelle curve e nulla più. Comunque ci stiamo lavorando anche nei test e sono felice di quello che stiamo facendo in Ducati – spiega Pecco, che poi commenta il forfait di Marc Marquez a Portimao – Auguri di pronta guarigione a Marquez, forse gli serve più tempo per tornare al 100%, fa bene ad aspettare. Ho letto che è in dubbio anche per Valencia, è strano, ma immagino che voglia restare cauto”.

OMNISPORT