MotoGP, Bagnaia guarda al 2023: "Partirò per vincere il Mondiale"

15-12-2022 18:49

In occasione della festa Ducati che celebra la doppietta iridata MotoGP-SBK, Pecco Bagnaia ha affrontato alcuni temi legati alla stagione 2023 ai microfoni dell’ANSA: “Il lungo viaggio della Ducati ha dato i suoi frutti, è stato molto bello. Sono felice da italiano di aver condotto la Ducati in cima al mondo: è ancora più bello festeggiare a Bologna. Il numero 1? Non ho ancora deciso ciò che sfoggerò sulla carena nella nuova stagione, se lascerò il 63. Quello che so è che parto per vincere il Mondiale”.

Il pilota torinese si è soffermato sulla Ducati che verrà, come moto e squadra: “Le sensazioni sono constrastanti, alcune sono buone; le abbiamo trasferite agi ingegneri, vedremo a che punto ci troveremo a febbraio in Malesia, sono ottimista. Bastianini è un compagno di squadra come tutti, va battuto: lui è italiano, questo può alimentare le motivazioni; dovremo lavorare bene”.

L’ad della Ducati Claudio Domenicali è invece intervenuto per ufficializzare il premio destinato ai dipendenti della ‘Rossa’: “Era un’idea già in corso d’opera, non lo facciamo solamente per la vittoria iridata. I dipendenti riceveranno un bonus di 1.100 euro”.