MotoGP, Bagnaia: "Ho spinto, ma non ero convinto"

28-05-2022 19:03

In una qualifica che vede brillare la Ducati al Mugello, con Di Giannantonio in pole e Bezzecchi e Marini in prima fila, resta l’amaro in bocca per Francesco Bagnaia per non essere riuscito a sfruttare al meglio le proprie occasioni. In vista del GP d’Italia il pilota piemontese partirà dalla quinta posizione in griglia, tra la Pramac di Zarco e la Yamaha dell’iridato Quartararo.

“Sarà importantissima la partenza. Spero di recuperare in fretta e di riuscire ad aprire un certo gap sugli altri. Ho provato a spingere, ma probabilmente non ero pienamente convinto per le condizioni che c’erano. In alcuni tratti la pista era bagnata e Marquez mi era caduto davanti abbastanza duramente, ma penso di aver fatto un buon lavoro perché in ottica campionato i piloti che devo tenere più d’occhio sono dietro di me” ha commentato Bagnaia dopo le qualifiche.

Il pilota Ducati ha poi fatto i complimenti ai tre connazionali in prima fila: “Una prima fila così è bello per tutti, se lo meritano, hanno fatto un bel lavoro. Di Giannantonio ha sfruttato al 100% il fatto di essere passato dalla Q1, avere capito l’aderenza dell’asfalto insidioso, ed è stato ancora più bravo a sfruttare la Q2. Bezzecchi e Marini, invece, è tutto il weekend che vanno abbastanza forte e sono contento per tutti loro”.