MotoGP, Bagnaia: "Martin era più veloce"

Il pilota Ducati ha chiuso al secondo posto nella Sprint del GP di Germania alle spalle dello spagnolo di Pramac.

17-06-2023 17:02

Aveva fatto la pole position e di sicuro avrebbe voluto vincere la gara Sprint del Sachsenring. Ma per Pecco Bagnaia non c’è stato nulla da fare nella corsa del sabato pomeriggio contro Jorge Martin. Lo spagnolo del team Pramac ha infatti preceduto sul traguardo il pilota ufficiale Ducati, campione del mondo e leader della classifica iridata di quest’anno.

Bagnaia ha commentato così il risultato subito dopo la Sprint: “Di sicuro nove punti vanno bene. La prima metà di gara è stata molto divertente, dato che la battaglia con Jack Miller è stata molto intensa, ma Jorge era più veloce di me. Ho accettato la seconda posizione, ma comunque sono contento ed è un buon risultato. Jorge si merita questa vittoria, però vedremo domani”.

Poi ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Bagnaia ha voluto aggiungere: “Ho spinto sempre per provare a riprendere Jorge, ma oggi ne aveva di più soprattutto nel secondo settore, dove ho faticato per tutto il weekend. Già in qualifica mi aveva dato tre decimi, quindi dovrò concentrarmi su questo per migliorare, ma per il resto sono contento. Jorge qui ha un passo migliore rispetto al Mugello”.

Bagnaia si è focalizzato così sempre su Martin: “Ha lavorato tanto con la media rispetto alla soft e andava molto forte, quindi sapevo che sarebbe stato molto veloce. Io ho scartato la carena nuova perché non mi aiutava con il gas nelle curve lunghe e soprattutto lui riesce a ‘trazionare’ bene, mentre io cerco sempre il grip. La differenza per il momento è tutta lì”.