MotoGP, Bagnaia: "Non mi avrebbero superato comunque"

15-10-2022 13:37

Pecco Bagnaia partirà davanti ai suoi principali rivali in campionato nel GP d’Australia di Phillip Island. Il pilota della Ducati sarà infatti terzo in griglia di partenza davanti all’Aprilia di Aleix Espargaró e alla Yamaha di Fabio Quartararo. Ma scatterà dietro a Jorge Martin e soprattutto Marc Marquez, che ha seguito la scia dello stesso ducatista insieme ad altri piloti.

Questo il commento di Bagnaia ai microfoni di Sky dopo le qualifiche: “Rallentare per farli passare non avrebbe avuto senso: se avessi rallentato per farli passare, non mi avrebbero superato comunque – ha spiegato Pecco -. Piuttosto avrebbero chiuso il gas fino al punto di fermarsi in pista. Preferisco avere strada libera davanti e comunque sono contento della prima fila”.

Bagnaia ha una previsione ben precisa per la gara: “Mi aspetto una corsa di gruppo condizionata dalla gestione delle gomme – ha aggiunto -. Servirà intelligenza per spingere al momento giusto, ma noi abbiamo il passo per provare a vincere o almeno puntare al podio”.