MotoGp, Bagnaia: "Non sono soddisfatto"

04-03-2022 19:43

Il pilota della Ducati Pecco Bagnaia si è mostrato deluso dopo le libere del venerdì in Qatar: “Non sono contento di come è andata oggi, ma solo perché quando fai i test provi molte cose e oggi abbiamo deciso di fare un lavoro per avere chiara in mente che moto utilizzare”.

“Abbiamo lasciato qualcosa alle spalle, non sono felice del feeling avuto e le condizioni non erano le migliori. Fatichiamo in entrata, ma sono fiducioso nel team perché questo motore è il migliore con cui lavorare”.

OMNISPORT