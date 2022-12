MotoGP, Bagnaia risponde alla frecciata di Marquez: "Fa giochetti psicologici"

20-12-2022 16:26

Dopo una rimonta incredibile, Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo con la sua Ducati. Un trionfo che per l’otto volte iridato Marc Marquez è merito soprattutto della Desmosedici. In una recente intervista infatti, il pilota spagnolo ha dichiarato: “La prima metà è stata dominata da un solo pilota, perché Fabio Quartararo ha fatto la differenza. Nella seconda la moto migliore sulla griglia lo ha divorato, anche se lui ha commesso qualche errore”.

Dopo le dichiarazioni di Marc Marquez, Pecco Bagnaia ha voluto rispondere a modo suo: “Marc è già tornato, e si è visto bene nel finale di stagione come dopo l’ultima operazione fosse già al 100%. Il suo limite, semmai, quest’anno è stata la moto, ma vedremo che lavoro faranno durante l’inverno alla Honda“, le parole del ducatista in riferimento al ritorno dell’iberico in sella dopo l’infortunio.

Sulla frecciata lanciata da Marquez, Bagnaia ha aggiunto: “Ha detto che Quartararo ha perso contro la moto migliore? Vuol dire che ha iniziato a fare i suoi giochetti psicologici e a me va bene così. Tanto è tutto l’anno che dicono che abbiamo vinto per la moto migliore, ma alla fine ha vinto uno, io“, ha concluso in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport