MotoGP, Bagnaia soddisfatto dei riscontri avuti nelle libere in Thailandia

30-09-2022 13:22

Fa ben sperare quanto fatto vedere da “Pecco” Bagnaia nelle prime due sessioni di prove libere andate in scena in Thailandia.

Il pilota della Ducati ha chiuso con un 6° le FP1 e un 2° posto le FP2, risultati questo che, dopo le difficoltà palesate in Giappone, inducono ad avere un discreto ottimismo per domenica.

“Sono molto contento di aver potuto girare sull’asciutto in entrambi i turni. Abbiamo lavorato per risolvere i problemi che ci avevano rallentato a Motegi e sono molto contento di averli risolti. Siamo stati molto veloci sul passo e domani mattina spero in un turno inizialmente asciutto ma poi bagnato, così da essere pronti viste le previsioni. Oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo fatto 20 giri con la stessa gomma e abbiamo le idee chiare” ha dichiarato Bagnaia una volta sceso dalla moto.

“È stato importante aver capito quello che ci aveva rallentato in Giappone. Sull’asciutto perdevamo in accelerazione e non riuscivo a passare nessuna moto, Honda, Yamaha e Ducati. Non sono riuscito a fare un sorpasso se non stendendomi. Oggi abbiamo analizzato il tutto, fatto prove estreme e risolto il problema. È un problema che si verifica solo su piste ad alto consumo della gomma. Sono contento di quello che abbiamo fatto”.