MotoGP, Bagnaia su Pol Espargaró: "La ghiaia di Portimao è pericolosa"

Il campione del mondo ha commentato le condizioni della pista portoghese, dove si sta aprendo la stagione.

24-03-2023 20:40

La prima giornata del Motomondiale 2023 si è conclusa con il miglior tempo di un ex ducatista, Jack Miller, davanti a tutti nel suo primo venerdì con la KTM. L’australiano ha preceduto l’Aprilia di Maverick Vinales e la Ducati del campione del mondo Pecco Bagnaia. Ma a tenere banco a Portimao è stato di certo il brutto incidente di Pol Espargaró sul finire delle seconde prove libere.

Lo stesso Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport delle condizioni delle vie di fuga della pista portoghese: “Già nel 2020 avevo mandato una foto a Franco Uncini, dicendo che la ghiaia non andava bene perché era troppo grossa. L’anno scorso tornai ai box con la ghiaia e tutti mi presero in giro, quest’anno dopo due cadute forti finalmente si sono decisi a cambiare qualcosa ma non basta.

L’incidente del pilota spagnolo della KTM Gas Gas Tech 3 ha preoccupato tutti nel paddock, a partire dal fratello maggiore Aleix, portacolori Aprilia. Espargaró è stato poi portato in ospedale a Faro per ulteriori controlli. Bagnaia ha specificato ancora: “Quest’anno qualcosa è cambiato, ma non basta. Quando Pol arriva sulla ghiaia si gira malissimo e non rallenta: così è davvero molto pericoloso”.

Bagnaia ha poi parlato delle sue prove: “Oggi è importante essere nei primi 10. Non è stato facile, da un’ora è diventata di due ore per le varie bandiere rosse. Avevamo già messo la seconda gomma soft, con la prima mi stavo per stendere. Avevo già caricato e quando sono rientrato avevo la gomma che aveva già un giro”. Sabato mattina le prime qualifiche e poi alle 16 la novità della Sprint.