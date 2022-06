MotoGP, Barcellona: l’Aprilia si conferma, pole di Aleix Espargaro

04-06-2022 15:08

Sorridono all’Aprilia di Aleix Espargarò le qualifiche del Gran Premio di Catalogna. Lo spagnolo infatti ha fatto registrare il miglior tempo confermando gli ottimi crono fatti registrare nelle libere.

MotoGP, qualifiche Barcellona: Espargaro davanti a Bagnaia

Dopo il miglior tempo nella classifica combinata dopo le prime due sessioni di prove libere, Espargaro e l’Aprilia hanno ribadito di trovarsi molto bene sul circuito del Montmelò facendo registrare un 1:38.742 che è valso non solo la pole position allo spagnolo ma anche il nuovo record della pista.

Alle sue spalle, primo dei battuti, un caparbio “Pecco” Bagnaia che fino all’ultimo ha provato a strappare il miglior crono al pilota iberico senza riuscirci. Terzo in griglia invece il leader del mondiale Fabio Quartararo che ha chiuso davanti a Zarco, Di Giannantonio, Martin, Rins, Vinales, Marini, Pol Espargarò, Miller e Nakagami.

MotoGP, qualifiche Barcellona: Bastianini subito fuori

Niente da fare invece per Enea Bastianini. Il pilota del Team Gresini, primo tre settimane fa a Le Mans e terzo in classifica mondiale, non è riuscito a passare il Q1 chiudendo col 4° tempo e così domani partirà dalla 14ª piazzola sulla griglia di partenza.

Assieme al riminese, partiranno dalle retrovie anche Bezzecchi (13°), Morbidelli (18°), Dovizioso (19°) e il campione del mondo 2020 Joan Mir (17°).

MotoGP, Barcellona: i risultati delle qualifiche

Definita, dunque, la griglia di partenza del Gran Premio di Catalogna che scatterà domani alle ore 14 circuito di Montmelò.

Da evidenziare come non abbia preso parte alle qualifiche Alex Marquez, caduto piuttosto rovinosamente nelle FP4 e impossibilitato a gareggiare per via del forte dolore al polso.

1. Aleix Espargarò (Aprilia)

2. Francesco Bagnaia (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Johann Zarco (Ducati)

5. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

6. Jorge Martin (Ducati)

7. Alex Rins (Suzuki)

8. Maverick Vinales (Aprilia)

9. Luca Marini (Ducati)

10. Pol Espargarò (Honda)

11. Jack Miller (Ducati)

12. Takaaki Nakagami (Honda)

13. Marco Bezzecchi (Ducati)

14. Enea Bastianini (Ducati)

15. Brad Binder (KTM)

16. Miguel Oliveira (KTM)

17. Joan Mir (Suzuki)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

19. Andrea Dovizioso (Yamaha)

20. Remy Gardner (KTM)

21. Stefan Bradl (Honda)

22. Michele Pirro (Ducati)

23. Darryn Binder (Yamaha)

24. Raul Fernandez (KTM)

25. Alex Marquez (Honda)