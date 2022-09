MotoGP, Bastianini: "Avevo un bel ritmo, sul bagnato si è appesi a un filo"

24-09-2022 11:28

Male, malissimo Enea Bastianini fin qui a Motegi, in Giappone, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. L’alfiere del team Gresini, dopo la caduta di ieri nelle libere che lo aveva costretto a partire dal Q1, cade ancora, proprio nel Q1 di questa mattina, terminando la propria qualifica al 15° posto.

Poco male dato che anche gli altri contendenti per il Mondiale non fanno molto meglio, con Bagnaia 12° e Quartararo unico in Top-10. Queste le parole del Bestia a Sky Sport:

“Una turno di qualifiche assurdo. Questa mattina stavo andando bene, pure sul bagnato la moto andava piuttosto forte, ero in fiducia per il pomeriggio. Sfortunatamente, al termine del Q1 sono caduto e non sono stato in grado di accedere al Q2. Avrei anche tentato, avevo un bel ritmo, ma una scivolata scema alla 5 mi ha buttato fuori dai giochi. Ho aspettato come al solito l’ultimo giro e alla 5 non ho fatto nulla di anormale, però sul bagnato sappiamo di essere sempre appesi a un filo“.