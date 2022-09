MotoGP, Bastianini: "Battere Pecco all'ultimo è stato speciale"

18-09-2022 15:53

Aveva tutte le intenzioni di cambiare il finale rispetto a Misano e così è stato. Ad Aragon Enea Bastianini è riuscito a superare Pecco Bagnaia all’ultimo giro e a portarsi a casa la vittoria, la quarta dell’anno: “La gara è stata molto bella per me. In partenza ho toccato Aleix Espargaró e dovevo recuperare la posizione. Ho commesso alcuni errori, ma alla fine ho ripreso Pecco e all’ultimo giro era possibile attaccarlo”.

Enea ha poi aggiunto a Sky: “Battere Bagnaia è stato difficile, ma a differenza di Misano sono rimasto più vicino all’ultimo giro e a trovare lo spiraglio. Ero forte nell’ingresso curva e quando ho questa fiducia vado forte. Dopo la pausa estiva, ho ritrovato il feeling con la moto e vincere ha un sapore molto speciale“.