MotoGP, Bastianini: "Ducati come la Ferrari, ora tocca a me vincere"

Il pilota azzurro: "Le aspettative sono sicuramente alte, sia da parte della squadra che da parte mia".

07-02-2023 21:28

Sui social, Enea Bastianini ha mandato un messaggio ai fan in vista della nuova stagione: “Finalmente stanno per iniziare i primi test. Sono molto emozionato, vestirò di rosso e darò il 100% come l’anno scorso”.

Bastianini non si nasconde, dopo l’ultima stagione molto positiva il pilota della Ducati vorrebbe ripetersi e salire anche di livello nel 2023: “Le aspettative sono sicuramente alte, sia da parte della squadra che da parte mia, quindi farò del mio meglio e cercherò di non ripetere alcuni degli errori commessi l’anno scorso che non mi hanno permesso di lottare per il titolo”.

Bastianini ribadisce il suo amore per la Ducati: “Far parte del team factory mi rende orgoglioso ed è un sogno che si realizza. Sono cresciuto con il desiderio di entrare in MotoGP e di far parte di un team factory. Poi è arrivata la Ducati, la moto rossa come la Ferrari. Il sogno si è avverato, ora tocca a me vincere“.

Le potenzialità per competere per il titolo Bastianini le ha già dimostrate la scorsa stagione. Adesso, con una moto nettamente più competitiva, il pilota della Ducati può davvero vincere il primo titolo in MotoGP.