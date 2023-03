MotoGp, Bastianini: "Mi manca un po' di feeling"

Il centauro della Ducati ha parlato dopo la prima giornata di prove libere a Portimao

24-03-2023 20:42

Il centauro della Ducati Enea Bastianini ha parlato dopo il suo decimo tempo nelle seconde libere del Gran Premio del Portogallo: “Stamattina mi sono ritrovato un po’ spiazzato, perché speravo di riprendere da quello che avevo lasciato nei test. Sicuramente correre dopo la Moto2 ha fatto sì che ci fosse meno grip, e c’era più vento rispetto ai test, quindi ho dovuto trovare la retta via. Oggi pomeriggio però sono riuscito a lavorare meglio”.

Il pilota riminese deve ancora prendere confidenza con la nuova moto: “Oggi sono riuscito a entrare per un soffio al 10° posto. Non so quanto sia indicativo questo risultato, cercherò di capire dai dati perché il mio ritmo è migliorato nell’arco della giornata, e il secondo time attack è andato meglio nonostante qualche piccolo errore. Il ritmo c’è, ma mi manca ancora un po’ di quel feeling che potrebbe rendermi ancora più veloce”.