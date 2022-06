MotoGP, Bastianini: "Partiti col piede giusto, sul futuro..."

03-06-2022 15:29

La prima giornata di prove libere del GP di Barcellona di MotoGP si chiude in maniera positiva per Enea Bastianini, che in sella alla sua Ducati del team Gresini si piazza al terzo posto in classifica combinata. Sorrisi ed entusiasmo per il pilota romagnolo, che vuole affrontare al meglio il fine settimana catalano.

“Sono molto contento di come sia andata oggi, siamo partiti col piede giusto nonostante la tanta fatica. Dovrò lavorare sul passo, ci sono due tre punti dove non sono al 100%, ma la giornata tutto sommato è stata buona. Stamattina con la media andavo forte anche con le usate, con la hard posteriore pensavo di dare di più. C’è tanto drop, non so quale sarà la gomma da gara, domani vedremo- ha commentato. Futuro? Parlarne non mi dà fastidio, ma adesso sono in una situazione strana. Sono in Ducati, ma dove? L’importante è avere un pacchetto per vincere, ma sarebbe bello sapere il prima possibile dove correrò il prossimo anno”.