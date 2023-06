MotoGP, Bastianini: "Spero di essere più incisivo"

Il pilota della Ducati sta ritrovando la condizione. Al Mugello ha chiuso nono, al Sachsenring vorrà fare meglio.

11-06-2023 17:28

Il weekend del Gran Premio d’Italia è alla fine il primo in cui Enea Bastianini ha raccolto punti quest’anno. Una stagione complicata, caratterizzata dall’incidente di Portimao. Dopo il nono posto della Sprint, il pilota Ducati Lenovo ha chiuso nella stessa posizione anche la gara della domenica del Mugello: “Ho vissuto momenti migliori, ma sono contento. Ho fatto una bella gara: è stato un bel ritorno anche se faticoso”.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Bastianini ha poi parlato della prossima gara in Germania: “Non sono al 100%, non conosco ancora bene il team e la moto nuova, c’è un pacchetto che fa sì che non possa essere completo. Sono comunque soddisfatto della mia gara e so di poter fare meglio al Sachsenring, dove la pista è meno tecnica e quindi potrò essere più incisivo”.