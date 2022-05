MotoGP, Bezzecchi: "Oggi ci siamo divertiti, è stato bello"

29-05-2022 17:54

Il team Mooney VR46 sta crescendo a vista d’occhio, e le prestazioni di ieri in qualifica e oggi in gara al Mugello certificano questo miglioramento evidente. Grandissima prova per il rookie Marco Bezzecchi, che staccato dalla prima file riesce a chiudere al quinto posto.

Queste le sue parole estasiate al termine del GP, ai microfoni di Sky Sport:

“Ci siamo divertiti per davvero, è stato bello, abbiamo spaccato. Essere cresciuto e conoscere bene questa pista aiuta, prò in generale abbiamo svolto bene il lavoro per tutto il fine settimana, è stato fatto un lavoro stupendo. Io mi sono sentito bene immediatamente. La qualifica è stata pazzesco, poi in gara ho dato il massimo, ho fatto qualche giro in prima posizione, è stato bello”.