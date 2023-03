MotoGP, Bezzecchi: "Questo podio è per il team"

L'azzurro al termine della gara: "Grazie anche alla mia famiglia, ai miei amici, sono molto contento".

26-03-2023 16:09

Al termine della gara, Bezzecchi ha commentato così il terzo posto: “Sono molto felice, ieri ho commesso un errore ma ero comunque veloce; sapevo che la partenza sarebbe stata la chiave e sono partito molto bene. Quando mi sono ritrovati dietro a Maverick (Viñales, ndr) ho pensato solo a lui e non a chi avevo alle spalle“.

Bezzecchi prosegue: “Questo podio è tutto per il team, sono stati fantastici. Grazie anche alla mia famiglia, ai miei amici, sono molto contento, ci vediamo in Argentina (dove è in programma il prossimo GP, ndr)!“.