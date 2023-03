MotoGP, Bezzecchi sogna la prima vittoria

Il podio di Portimao lascia una gustosa acquolina: "Non sarò sempre competitivo e non voglio mettermi pressione, ma è il mio obiettivo del 2023".

30-03-2023 19:20

Il terzo posto al debutto ha rafforzato le convinzioni di Marco Bezzecchi, già protagonista da ‘rookie’: E’ stato un bel fine settimana, anche se a causa di un errore non ho disputato una Sprint Race all’altezza; non posso sempre essere pronto per il podio, siamo in una fase di apprendimento. Non penso che possiamo subito puntare in alto, anche se la squadra sta lavorando bene. L’importante è essere positivi e divertirsi, la mia aspettativa stagionale è cogliere una vittoria, ma non mi metterò pressione nell’inseguire il grande obiettivo dell’anno. Cerchiamo di essere competitivi e lavorando bene il resto verrà di conseguenza”.

Le ultime battute sono dedicate al podio condiviso con l’amico Bagnaia e alle polemiche sulla sicurezza: “Pecco sale spesso sul podio, per me è raro e quindi ero maggiormente emozionato; se condividi queste emozioni con un pilota dell’Academy è più bello. Non è facile stabilire regole su contatti e sorpassi, sono situazioni che si presentano di continuo nel nostro sport; la chiarezza è utile, ma il lavoro dei commissari non è affatto facile”.