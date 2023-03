MotoGP, Biaggi: "Ho un rimpianto, Rossi e io due cretini"

Il quattro volte campione del mondo 250: "Fino a 18 anni non sapevo nulla delle moto, non sapevo chi fosse Agostini".

12-03-2023 16:42

In una intervista concessa a Sky, Max Biaggi ha esordito raccontando come è nata la passione per le moto: “Fino a 18 anni non sapevo nulla delle moto, non sapevo chi fosse Agostini, poi è stato un colpo di fulmine. Sono andato a Vallelunga e ho iniziato subito a girare bene, mi sentivo nato per quello. Così ho deciso di correre: allora e anche nei primi anni Vallelunga mi sembrava il massimo, un tracciato fantastico, assoluto come fosse Sepang o Imola”.

“All’inizio – prosegue – mio papà Pietro mi ha appoggiato e aiutato facendo anche da meccanico, eravamo soltanto noi due, ma non avevamo idea. Partivamo con una conoscenza meccanica pari a zero. Avevamo una Honda Nsr 125 per la Sport Production alla quale abbiamo tolto fari, frecce, specchietti, cavalletto, ma nulla più. Eppure andavo forte, così mi ha notato l’Aprilia e anche un meccanico ha detto a mio papà che potevo fare bene e ho vinto 6 gare su 7”.

Una grande carriera quella di Biaggi, che però ha un rimpianto: “Se c’è qualcosa che cambierei nella mia vita da pilota? Non sono mai riuscito a godermi del tutto le mie vittorie, i momenti. Mi limitavo ad un 80-85% senza mai lasciarmi andare al massimo, in modo totale. Vincevo, ma pensavo già a cosa fare per vincere la prossima gara, conquistavo un titolo e ero già impegnato nel campionato successivo. Ecco, avrei dovuto lasciarmi andare un po’ di più. Ma era anche una conseguenza del mio fare tutto da solo senza manager e aiuti simili”.

Infine, Biaggi ha concluso parlando della rivalità con Valentino Rossi, ammettendo: “Siamo stati due cretini a farci la guerra tramite stampa anziché chiarirci a quattrocchi”.