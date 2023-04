MotoGP, Binder: "Onestamente sono sorpreso della mia sprint race"

Il pilota sudafricano: "Quando sono andato al comando ho dato tutto, come un leone, volevo a tutti i costi la vittoria".

01-04-2023 21:44

Sopresa nella sprint race, vinta da un Binder entusiasta: “Che gara! Onestamente mi sono sorpreso di come ho affrontato questa prova con tanta energia. Ho realizzato una partenza eccezionale, già in curva 1 ero quasi in scia ai primi, poi mi sono messo li e ho superato tutti uno dopo l’altro. Quando sono andato al comando ho dato tutto, come un leone, volevo a tutti i costi la vittoria”.

Il pilota sudafricano continua: “Il finale di gara è stato emozionante. Alle mie spalle si sono avvicinati e Marco Bezzecchi ha tentato di insidiarmi, ma ho tenuto duro fino al traguardo. Devo ringraziare il mio team per aver svolto un lavoro impressionante. Ora sotto con la gara vera e propria, vedremo come potrò andare”.