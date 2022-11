MotoGp, botta e risposta Bagnaia-Quartararo su Zidane

04-11-2022 20:31

Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia hanno provato a stemperare in parte la tensione dopo le libere del Gran Premio di Valencia, ultima prova stagionale di MotoGp. Il centauro francese, che deve sperare in un miracolo per la vittoria del titolo, ad As ha fatto una battuta sull’esito di un possibile duello all’ultimo giro tra lui e il pilota della Ducati: “Guardate Zinedine Zidane con Materazzi…”, ha detto tra le risate rievocando la famosa testata del campione francese.

La replica di Bagnaia non si è fatta attendere: “Spero di non vedere nulla del genere, perché sarebbe un grosso problema…”, ha detto divertito.

Sulle sue sensazioni: “Ho più paura di stare nel gruppo che di stare davanti, perché davanti si dà sempre il cento per cento, mentre dietro di solito c’è un po’ di lotta selvaggia, soprattutto all’inizio”.

A Bagnaia basta un quattordicesimo posto per laurearsi campione del mondo.