MotoGp, Brad Binder: "Grande passo in avanti"

Il pilota sudafricano della KTM è arrivato sesto in Portogallo

26-03-2023 21:04

Sesto posto per Brad Binder in Portogallo: il pilota della KTM si gode la crescita della sua moto. “Il weekend è stato difficile perché facevo fatica a guidare. Soffrivo molto, ma oggi la mia squadra ha fatto un grande passo avanti con la mia RC16 e alla fine ero molto più fiducioso”.

“Gli ultimi 5 giri sono stati molto impegnativi dal punto di vista fisico, ma il passo in avanti che abbiamo fatto è stato soddisfacente e spero di fare ancora qualcosa in più in Argentina. Devo solo cercare di arrivarci al 100%”. sono le parole riportate da vroom.com.