MotoGP, Capirossi mette in guardia Rossi. Misano aspetta Vale

Week end di paura per i motori d’élite. Formula 1 e Motomondiale restano ferme ai box in contemporanea. Scende in pista solo la Superbike. Intanto cresce l’attesa in MotoGP per il secondo round di Misano della prossima settimana. Sarà l’ultima gara italiana per Valentino Rossi in vista del suo ritiro dalle corse. Sarà un fine settimana, una domenica speciale, per il Dottore che già nei giorni scorsi ha espresso le sue paure per il futuro senza gare ufficiali. A proposito l’amico ed ex rivale Loris Capirossi ha voluto “avvertire” Vale di cosa sarà il day after Valenzia, ultimo gran premio della sua carriera.

Rossi ai saluti: Misano si tinge di giallo e tricolore

Saranno presenti in 35 mila tifosi al giorno, sugli spalti, con la capienza aumentata, e il popolo giallo a invaderà le strade. Misano si prepara così all’ultima gara italiana del suo eroe Valentino Rossi. Aldo Drudi, storico designer dei caschi di Rossi, ha realizzato una locandina speciale dedicata alla lunga carriera di Valentino. Un manifesto a forti tinte gialle, il colore di Rossi, la sua foto e la scritta “Che storia”.

Le frecce tricolori omaggio a Rossi. Ma non finisce qui. Festa in pista, ai box e sugli spalti. Ma anche in cielo a Misano per il Gran Premio del Made in Italy ed Emilia Romagna. I preparativi proseguono ed è atteso anche lo spettacolo della pattuglia acrobatica italiana, le Frecce tricolori per omaggiare la legenda del motociclismo.

Capirossi avverte Rossi: “La tua vita cambierà!”

“Sono già in paranoia!” le parole di Valentino Rossi pronunciate qualche giorno fa pensando a quello che sarà il ritiro a fine stagione. A dargli ragione e conforto il suo vecchio amico, corregionale ed ex rivale, Loris Capirossi che in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha detto: “Ho letto le sue parole, smettere di correre avrà un grosso impatto sulla sua vita. Forse in quel momento, in Austria quando ha annunciato il ritiro, ancora non realizzava, ma quello è il suo carattere, io sono uno molto più sentimentale”.

Capirex, il ritiro di Rossi e il ricordo di Simoncelli

Anche Valencia, come lo sarà per Rossi, è stata l’ultima gara di Capirossi in MotoGP nel 2011. “Quella fu la gara più difficile della mia vita – ha detto Loris – anche per quello che era successo poco prima a Marco Simoncelli (morto a Sepang in un tragico incidente al via del GP qualche settimana prima, ndr). Per quello corsi con il numero 58 sul cupolino. Non vedevo l’ora che quel weekend passasse”.

Rossi: ultima a Misano, l’augurio di Capirossi

Valentino in questa sua ultima stagione non riesce ad andare come vorrebbe, forse, anzi soprattutto per questo si ritira. Resta il sogno di un altro podio, sarebbe il 200° che però quest’anno non è mai stato davvero possibile, se non per qualche giro a Brno in quel pazzo finale vinto da Binder, tra i pochi insieme a Rossi con gomme d’asciutto sul bagnato. Capirossi augura a Rossi un ultimo canto del cigno, magari già nella sua Misano: “Lui ha ancora voglia di dimostrare che è veloce, se gli capita l’occasione giusta può ancora dire la sua. Sarebbe bello se salutasse con una bella gara“.

SPORTEVAI | 15-10-2021 10:52