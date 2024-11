MotoGP, classifica finale Mondiale piloti: Martin nell'albo d'oro, a Pecco mancano 10 punti. Marquez terzo

Si chiude il Mondiale MotoGP 2024 con la vittoria di Bagnaia a Barcellona ma col trionfo di Jorge Martin nuovo campione del Mondo! La classifica finale del Mondiale MotoGP

La prima gioia mondiale di Jorge Martin arriva alla fine di una stagione in cui lo spagnolo ha fatto un po’ il Bagnaia della situazione a differenza di Pecco che in modalità Martinator ha vinto tanto ma anche spesso è caduto e perso punti importanti che alla fine gli sono costati il terzo titolo. L’altra volata quella per il podio se l’aggiudica Marc Marquez meglio di Bastianini nel Gran Premio di Solidarietà a Barcellona che ha chiuso la stagione MotoGP 2024

La classifica mondiale piloti

Undici vittorie in gara, 18 in totale comprendendo le Sprint non sono bastate a Pecco Bagnaia per vincere il 3° titolo Mondiale consecutivo. Martin ha battuto Bagnaia proprio sul suo campo, sulla regolarità: solo dieci vittorie in totale ma ben 16 secondi posti a differenza di Pecco che è arrivato secondo solo due volte. Pesano ovviamente le cadute, molte di più per Bagnaia che alla fine perde il tris iridato per 10 punti. Onore a Jorge!

1 J. Martin Ducati 508 2 F. Bagnaia Ducati 498 3 M. Marquez Ducati 392 4 E. Bastianini Ducati 386 5 B. Binder KTM 217

