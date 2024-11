MotoGP, Gp Barcellona: Bagnaia domina ma non basta, Martin 3° è campione del mondo!

Pre Gara

Finale di stagione tutto da seguire al Montmelò con Jorge Martin che deve gestire 19 punti di vantaggio su Bagnaia nell'ultima gara stagionale. L'italiano, vincendo la gara sprint di ieri, ha tenuto aperta la possibilità di giocarsi oggi il titolo ma allo spagnolo bastano, alternativamente, il nono posto oppure che il rivale non arrivi almeno secondo. Per quanto visto finora, l'ago della bilancia pende tutto dalla parte del padrone di casa che è a un passo dal conquistare il suo primo titolo nella top class.

Oltre alla lotta per il titolo, che attira quasi tutte le attenzioni, oggi c'è in palio anche il terzo posto con Bastianini avanti di cinque punti su Marc Marquez.

GIRO 4. Marquez gira un decimo più veloce di Pecco e lo aggancia in testa. Martin sembra in totale gestione del terzo posto, oltre che della gomma media al posteriore.

GIRO 7. Bagnaia e Marquez sembrano andare via quasi di comune accordo, Martin rimane in gestione del terzo posto.

GIRO 9. Oltre un secondo di ritardo per Martin da Marquez ma alle sue spalle non sembra esserci nessuno in grado di arrivare a dargli fastidio. Gara quindi solitaria e tutta di concentrazione per il leader del mondiale che, a questo punto, ha anche dei jolly da giocarsi dato che ha il nono posto come obiettivo minimo.

GIRO 13. Martin è il più lento tra i piloti di testa, giustamente in gestione della propria gara e in attesa del crollo delle prestazioni di chi ha scelto la soft al posteriore.

GIRO 15. Mezzo secondo per Bagnaia su Marquez, Martin intanto è finito a 1"7 dal connazionale. Si dilatano i distacchi in questa fase.

GIRO 17. Espargarò rimane a sei decimi dal grande amico Martin, alle sue spalle c'è grande bagarre tra Bastianini, Binder e Acosta. Questi ultimi due sono in piena lotta per il quinto posto nel mondiale.

GIRO 18. Titolo mondiale in ghiaccio per Martin che non ha minacce alle proprie spalle nonostante i due secondi di ritardo da Marquez.

GIRO 23. Situazione cristallizzata in testa, l'unica lotta è tra Espargarò e Alex Marquez per il quarto posto con primo che è tornato davanti.

Bagnaia fa il suo dominando la gara dall'inizio alla fine, così come il weekend conclusivo dopo la pole position e la vittoria nella gara sprint di ieri. Marquez prova a resistere al ritmo di Pecco ma non riesce quasi mai a metterlo in difficoltà. Dietro di loro Martin si ritrova presto da solo e gestisce tranquillamente il terzo posto fino al traguardo.

Bagnaia chiude la stagione con 18 vittorie tra sprint e gare della domenica, Martin ne ottiene 10 ma viene premiato per la maggior regolarità rispetto all'italiano. I due chiudono la stagione separati da soli 10 punti in classifica. Marc Marquez chiude invece terzo lasciandosi alle spalle Bastianini.

Jorge Martin è il primo campione della MotoGP appartenente a un team indipendente, risultato enorme per lui ma anche per il Team Prima Pramac.

Vincere 11 gare non è bastato a Francesco Bagnaia per il terzo titolo consecutivo. A fare festa grande è Jorge Martin per la prima volta campione del mondo di MotoGP. Nell’ultima gara del Motomondiale Pecco fa il suo dovere stravincendo il Gran Premio della Solidarietà a Barcellona, 11° sigillo in stagione, davanti a Marc Marquez. A Martin basta e avanza arrivare terzo senza forzare per aggiudicarsi il primo iride della sua carriera, quel numero 1 che il prossimo anno sarà sulla carena dell’Aprilia, la nuova moto di Martinator.

Ultima gara priva di emozioni con Bagnaia che va via in partenza, si porta via Marc Marquez e Martin che si mette terzo in assoluto controllo (gli sarebbe bastato anche il 9° posto). Nessun brivido per 24 giri. Alle spalle dei tre tenori Alex Marquez arriva ai piedi del podio passando nel finale Aleix Espargaro alla sua ultima gara in MotoGP. Binder sesto precede Enea Bastianini che perde la volata per il terzo posto nel Mondiale con Marquez.

GP BARCELLONA – Bagnaia parte a razzo, lo stesso Martin e Marquez che si mettono in scia a Pecco. Il campione uscente prova subito ad andare via. Marc già al secondo giro è minaccioso e passa Jorge che sta lontano dai guai e lo lascia andare. Marquez è on fire e si mette alle calcagna di Bagnaia mentre ai piedi del podio lotta infernale tra Bastianini e Aleix Espargaro alla sua ultima in MotoGP.

La gara si standardizza su queste posizioni con Marquez in scia a Bagnaia, Martin in controllo a distanza di sicurezza con margine su Esapargaro mentre Bastianini dopo un gran avvio perde posizioni andando pure lungo scendendo all’8° posto.

Con i primi tre abbastanza distanziati, unica lotta degna di nota è quella per la medaglia di legno tra Espargaro e Alex Marquez. Risale un paio di posizioni Bastianini ma il sesto non gli basta per il podio nel Mondiale piloti che va a Marc Marquez.

L’ultima sfida, gli ultimi 24 giri di una stagione che li ha visti spalla a spalla contendersi il titolo. La MotoGP torna in pista per l’ultimo atto del Mondiale 2024, il GP della Solidarietà a Barcellona. La classifica piloti vede Jorge Martin in vantaggio di 19 punti su Francesco Bagnaia. Pecco parte dalla pole e punta a bissare il successo di ieri nella Sprint. Martinator ha bisogno solo di gestire, gli basta anche arrivare nono per brindare al suo primo campionato del mondo.

1 J. Martin Ducati 492 2 F. Bagnaia Ducati 473 3 E. Bastianini Ducati 377 4 M. Marquez Ducati 371 5 P. Acosta KTM 209

Francesco Bagnaia ha fatto il suo vincendo ieri alla stragrande la Sprint del Gran Premio della Solidarietà di Barcellona. Nonostante la beffa dell’ultimo giro col sorpasso di Enea Bastianini, Jorge Martin è riuscito innanzitutto a restare in piedi, evitare guai e col terzo posto mantenere un buon vantaggio su Pecco che lo può lasciare abbastanza tranquillo in vista dell’ultima gara di oggi.

Martinator ha ancora 19 punti di vantaggio e gli basterà un nono posto nella gara di domani per vincere il suo primo titolo iridato. Bagnaia partirà in pole position nel Gran Premio della Solidarietà di Barcellona. In prima fila con Pecco uno straordinario Aleix Espargaro alla sua ultima gara in MotoGP su Aprilia e Marc Marquez (Ducati Gresini). Dalla seconda fila Martin col 4° tempo davanti al compagno di Pramac Morbidelli e la Ktm di Acosta. Solo 8° Bastianini, 9° Bezzecchi.

Il Gran Premio di Barcellona si corre sul Circuito del Montmelò. Sono previsti 24 giri. Partenza in programma alle 14.00 di domenica 17 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:38.641

Ducati 2. Aleix Espargarò 1:38.696

Aprilia 3. Marc Marquez 1:38.798

Ducati 2ª fila 4. Jorge Martin 1:38.849

Ducati 5. Franco Morbidelli 1:38.886

Ducati 6. Pedro Acosta 1:38.949

GasGas 3ª fila 7. Maverick Vinales 1:38.992

Aprilia 8. Enea Bastianini 1:39.078 Ducati 9. Marco Bezzecchi 1:39.191

Ducati 4ª fila 10. Fabio Quartararo 1:39.209

Yamaha 11. Alex Marquez 1:39.252

Ducati 12. Johann Zarco 1:39.494

Honda 5ª fila 13. Joan Mir 1:39.432

Honda 14. Miguel Oliveira 1:39.487

Aprilia 15. Alex Rins 1:39.559

Yamaha 6ª fila 16. Luca Marini 1:39.619

Honda 17. Raul Fernandez 1:39.645

Aprilia 18. Brad Binder 1:39.678

KTM 7ª fila 19. Jack Miller 1:39.749

KTM 20. Takaaki Nakagami 1:39.793

Honda 21. Augusto Fernandez 1:40.166

GasGas 8ª fila 22. Michele Pirro 1:40.252 Ducati 23. Stefan Bradl 1:40.423 Honda