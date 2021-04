MotoGP, crisi Rossi: Capirossi insinua il dubbio. "Molto strano"

Il Motomondiale corre veloce verso il Gran Premio di Spagna. Sarà la quarta corsa, la seconda europea e iberica dopo la tappa di Portimao di due domeniche fa. Saranno come sempre tanti i temi sulla pista di Jerez, dal dominio Yamaha soprattutto con Quartararo ai progressi di Marc Marquez passando per la competitività della Ducati. Riflettori come sempre puntati anche su Valentino Rossi alla ricerca di quel guizzo e quella continuità che potrebbero essere una svolta della sua stagione fin qui molto deludente. A proposito di questo il vecchio collega e amico Loris Capirossi si è detto molto sorpreso delle difficoltà del Dottore.

Capirossi sulla crisi di Rossi: “Strani problemi”

Nei giorni scorsi Loris Capirossi ha partecipato agli Aprilia Days, una sorta di evento-rimpatriata dove l’attuale responsabile Dorna per la sicurezza ha rimesso indosso casco e tuta e si è messo alla guida delle supersportive della casa di Noale che che gli ha fatto vincere il Mondiale 250cc nel ’98. Ai margini dell’evento Capirex ha parlato un po’ con i media presenti, il tema, ovviamente, è stata la MotoGp.

Tra le domande più gettonate per Capirossi quelle sulla crisi di Rossi. Loris ha risposto con la solita schiettezza insinuando un dubbio sul materiale a disposizione di Valentino: “Strano che non riescono a venire fuori dai problemi, specialmente Valentino Rossi – le parole di Capirossi riportate dal portale corsedimoto.com -. Gli manca qualche decimo per essere tra i più forti, ma il livello è molto alto. Quindi se ti manca qualcosa sei molto dietro“.

Rossi, il consiglio di Capirossi: “Un team VR46-Aprilia”

Capirex non si è sbilanciato sul futuro di Rossi in MotoGp ma trovandosi in casa Aprilia, augurandosi un futuro ingaggio di Dovizioso, ha prospettato in futuro un team tutto italiano al 100% magari con la scuderia che Valentino Rossi schiera nel Mondiale della classe regina. “Aprilia è italiana, VR46 è un marchio italiano, sarebbe bello un team satellite in MotoGP – si è augurato Capirossi ai microfoni di GPOne.com – in questi Valentino è stato molto bravo a tirare su un sacco di buoni piloti italiano, lo stiamo vedendo in Moto2 e Moto3″.

SPORTEVAI | 28-04-2021 09:50