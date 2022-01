31-01-2022 14:43

La Yamaha ha confermato Cal Crutchlow collaudatore ufficiale della marca per il 2022 e per il 2023. Il pilota britannico si è ritirato dalla Motogp nel 2020, ma dal 2021 è diventato collaudatore per la Casa giapponese. Nel 2021 ha disputato anche quattro gran premi come pilota sostituto, non si fa menzione di partecipazione a qualche gara nell’accordo per le prossime due stagioni.

OMNISPORT